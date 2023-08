Airbus A400M, Minister fanden keine Lösung

Die Diskussionen um die Zusatzfinanzierung des A400M Projektes wollen kein Ende nehmen, die Verteidigungsminister der Partnerländer treffen sich im März wieder.

Beim treffen in Mallorca sah die spanische Verteidigungsministerin bereits eine Lösung im Streit um die zusätzlichen Geldmittel für den Airbus A400M Militärtransporter, nun wurde die Lösungsfindung erneut vertagt. Eine Entscheidung könnte bei einem erneuten Treffen am 8. März 2010 gefällt werden. Die Verteidigungsminister der sieben Partnerländer werden an diesem Tag in Paris zusammenfinden. Am 9. März 2010 wird der Luftfahrt- und Rüstungskonzern EADS sein Jahresresultat bekannt geben.