ZRH: wachsende Umsatzzahlen

Der Flughafen Zürich meldet für den Monat Februar einen Umsatz von CHF34,5 Millionen, eine Zunahme von fünf Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres.

In den ersten zwei Monaten des Jahres wuchsen die Einnahmen um 5,6 Prozent auf CHF72,6 Millionen. Der Umsatz pro Passagier lag im Februar bei CHF44,60, also 3,5 Prozent tiefer als im Vorjahr. Der Flughafen sah in dieser Zeit 1.545.724 Passagiere, was einer Zunahme von 8,9 Prozent entspricht. Seit Anfang Jahr hat das Passagiervolumen um 7,7 Prozent zugenommen. Laut CCO Peter Eriksson ist das Wachstum beim Passagieraufkommen stark, man könne tatsächlich bereits von einer vollständigen Erholung am Flughafen Zürich sprechen.