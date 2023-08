Yemenia: Teile des Flugzeugwracks gefunden

Die Suchtruppen im indischen Ozean haben ein grosses Stück des vor den Komoren abgestürzten A310-300 der Yemenia Airlines gefunden.

Das jemenitische Verkehrsdepartement gab bekannt, das amerikanische Team habe die Überreste des Flugzeuges im Meer entdeckt und sei gerade daran, sie zu bergen. Ausser dem 14-jährigen Mädchen scheint keiner der weitere 152 Passagiere den Absturz überlebt zu haben. Der Airbus A310-300 der Yemenia Airlines war auf dem Landeanflug auf die Hauptinsel der Komoren ins Meer gestürzt. Die Airline habe nun alle Flüge von Paris eingestellt, meldete die Flughafenbetreiberin. Mindestens 10.000 Staatsangehörige der Komoren sollen am vergangenen Samstag in Marseille für eine Trauerkundgebung auf die Strasse gegangen sein. Seit langem beklagen sie sich über die Zustände auf den Flügen zwischen Frankreich und den Komoren. Einige der Demonstranten blockierten nach dem Unglück die Yemenia Check-In Schalter in Marseille und Paris, um zu verhindern, dass weitere Maschinen starten.