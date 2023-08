Weltweit grösste Luftfahrtschau, Paris Air Show

Am heutigen Montag, dem 20. Juni 2011, startet die 49ste Paris Air Show am Flughafen Paris Le Bourget.

Bis zum 26. Juni 2011 zeigen 2.100 internationale Aussteller ihre Produkte in 28 Pavillons. Mehr als 140 Flugzeuge und Hubschrauber werden ausgestellt sein. Viele Maschinen werden auch während des täglichen Flugprogramms vorgeflogen. Als Leckerbissen gelten die Boeing 747-8, die in beiden Versionen an der Show zu sehen sein wird, und der Boeing 787 Dreamliner. An der diesjährigen Luftfahrtmesse in Paris werden viele größere und kleinere Aufträge erwartet. An der Paris Air Show 2011 werden voraussichtlich 138.000 Fachbesucher teilnehmen. An den drei Veranstaltungstagen für das gesamte Publikum rechnen die Organisatoren mit weiteren 200.000 Besuchern.