Vueling und Clickair: erster Schritt in Richtung Fusion

Vueling Airlines und Clickair haben gestern mit dem Cross-Selling ihrer Sitze auf Inland- und internationalen Flügen begonnen.

Der kombinierte Flugplan wurde am Freitag auf den Homepages der Airlines veröffentlicht. Die Zusammenarbeit der beiden Fluggesellschaften ermöglicht dem Kunden den Zugriff auf mehr als zehn Millionen Sitze in einem Netzwerk von 89 Routen und 45 Destinationen. Obschon Vueling und Clickair eine Fusion anstreben, handelt es sich bei dieser Aktion erst um eine kommerzielle Allianz zweier vollständig unabhängiger Airlines, so Clickair Marketing Director Jaime Lloret. Der Zusammenschluss wurde im Januar von der EU bewilligt und im letzten Monat von der Leitung abgesegnet. Letzte Schritte sollen im Juni oder anfangs Juli gemacht werden. Danach wird Iberia die Hauptaktionärin mit 40 bis 45 Prozent an der neuen Vueling. Der zurzeit amtierende CEO der Clickair Alex Cruz wird zum CEO der fusionierten Airline ernannt.