Video: Airbus A380 Landezwischenfall

Bei der Landung gerieten Pneus des Fahrwerks eines Superjumbos von Qantas aus vorerst unbekannten Gründen in Brand.

Bei der Landung in Sydney gerieten Pneus bei einem der Hauptfahrwerkträger des Airbus A380 in Brand. An Bord von Flug QF32, der von London über Singapore nach Sydney verkehrte, befanden sich 244 Fluggäste, die nach dem Stopp auf der Piste für rund zwei Stunden an Bord der Maschine blockiert waren, bis sie aussteigen konnten und mit Bussen zum Terminal gefahren wurden. Die Ursache ist nach wie vor unbekannt, Qantas Techniker müssen nun das Fahrwerk, die Räder und die Pneus genau untersuchen, bevor der Vorfall geklärt werden kann. Qantas gab bekannt, dass sich die Fluggäste und die Maschine nie in Gefahr befunden hätten.