Video: Airbus A350 zwei Erstflüge am selben Tag

Am 26. Februar 2014 sind die beiden A350 Prototypen MSN2 und MSN4 zum Erstflug gestartet und haben sich zu einem Formationsfotoshooting getroffen.

Bei dem Airbus A350 Flugtestprogramm geht es flott voran, am 26. Februar konnte der europäische Flugzeugbauer gerade zwei ihrer Vorzeigeflugzeuge zum ersten Flug in die Luft bringen. MSN2 startete in Toulouse um 12 Uhr 20 zum Jungfernflug und MSN4 tat es ihm um 14 Uhr 02 gleich. Beide Maschinen sind in einem Sonderanstrich gehalten, die Farbgebung des zweiten Prototypen soll die moderne Kunststoffbauweise aus Karbon unterstreichen und der vierte Prototyp würdigt den Erstkunden Qatar Airways. Die Zulassung des neuen Langstreckenjets kann im dritten Quartal 2014 erwartet werden.

VIDEO: Airbus A350 Fotoshooting MSN2 und MSN4