United: Pünktlichste Airline

United Airlines war im letzten Jahr die Fluggesellschaft mit der besten On-Time Performance auf dem einheimischen Markt.

Gemäss einer Statistik des amerikanischen Verkehrsdepartements (DOT) flog die Airline unter den fünf grössten globalen Airlines Delta, American, Continental und US Airways am pünktlichsten. Sie kam zu 81 Prozent zur angegebenen Zeit am Zielflughafen an, es gilt eine Abweichungstoleranz von plus minus 15 Minuten. Der Präsident der Airline John Tague sieht diese Leistung als direktes Resultat der Arbeit, die United im letzten Jahr geleistet hatte. Die Airline belohnte ihre Mitarbeitenden 2009 für jeden Monat, in dem sie den ersten oder zweiten Platz der Rangliste erreichte, mit hundert, respektive 65 Dollar Bonus. Insgesamt verdienten die Angestellten so US$32 Millionen oder US$825 pro Person extra.