Triebwerktest, Boeing 737 landet im Graben

In der Nacht vom Montag auf Dienstag testeten Techniker von Delta Airlines die Triebwerke einer Boeing 737-700, dabei machte sich das Verkehrsflugzeug selbständig und rollte in einen Graben.

Zu Schaden kam bei diesem Missgeschick zum Glück niemand, die Boeing 737-700 könnte dabei jedoch erheblich beschädigt worden sein. Solche Bodentriebwerkläufe werden in der Technik häufig gemacht, normalerweise wird das Flugzeug mit Radkeilen vor dem Wegrollen gesichert, sollte dies einmal nicht der Fall sein, müsste mindestens die Parkbremse angezogen werden. Die US amerikanische Luftfahrtbehörde hat eine Untersuchung eingeleitet, die zeigen wird, warum diese Vorsichtsmassnahmen bei dem morgendlichen Triebwerktestlauf versäumt wurden. Delta Airlines geht davon aus, dass es sich nicht um einen technischen Defekt an der Maschine gehandelt habe.