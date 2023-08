Traum vom Fliegen, die Geschichte der Luftfahrt

Der Bezirksschüler Thierry Kühni hat einen interessanten Vortrag über die Entstehungsgeschichte der Luftfahrt geschrieben und an der ersten Klasse in der Bezirksschule Mellingen vorgetragen.

In seinem Vortrag hat er viele interessante Entwicklungsschritte in der noch jungen Luftfahrtgeschichte interessant aufbereitet. Die Faszination Fliegen beginnt bei dem Flugpionier Otto Lilienthal und zeigt eindrücklich auf wie rasch es gegangen ist, das Flugzeug zur Vernichtungswaffe zu entwickeln und hört bei dem faszinierenden Airbus A380 auf. Wir haben Ihnen den interessanten Vortrag in eine Reportage in die Rubrik Geschichte gepackt.