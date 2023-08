Tarom Airbus oder Boeing?

Die Fluggesellschaft aus Bulgarien betreibt momentan Boeing wie Airbus Maschinen, will sich in den nächsten Monaten jedoch auf eine einheitliche Typenfamilie festlegen.

Die Fluggesellschaft aus Rumänien betreibt momentan Boeing wie Airbus Maschinen, will sich in den nächsten Monaten jedoch auf eine einheitliche Typenfamilie festlegen.

Ruxandra Luciana Brutaru, Geschäftsführerin von Tarom, will sich aus Effizienzgründen für eine Typenfamilie innerhalb der Fluggesellschaft entscheiden. Tarom betreibt eine gemischte Flotte aus Boeing und Airbus Maschinen. Auf der Kurzstrecke werden drei A318 und 11 Boeing 737 eingesetzt, für Langstreckenflüge hat die Fluggesellschaft zwei A310 im Einsatz. Das dreizehnte und jüngste Sky Team Mitglied will sich in den nächsten Monaten für einen einheitliche Flotte von Airbus oder Boeing Flugzeugen festlegen.

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: WTO Entscheid lässt Airbus wie Boeing als Sieger dastehen. ILA 2010 erfolgreicher denn je. F-35 Lightning II wird teuer. Emirates baut weiter aus.