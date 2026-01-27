Tag der offenen Tür am Flughafen Mönchengladbach

Flughafen Mönchengladbach (Foto: MGL)

Der Flughafen Mönchengladbach (MGL) feiert im Jahr 2026 sein 70-jähriges Bestehen und lädt aus diesem Anlass am Sonntag, 21. Juni 2026, von 11 bis 17 Uhr erneut zum Tag der offenen Tür ein.

Nach dem großen Erfolg der Veranstaltung im Jahr 2023 mit über 20.000 Besucherinnen und Besuchern knüpft der MGL an das bewährte Format an. Auch im Jubiläumsjahr erwartet die Gäste ein vielseitiges und erlebnisreiches Programm für die gesamte Familie. Weitere Programmdetails werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Der Tag der offenen Tür bietet die Möglichkeit, den Flughafen als Ort der Begegnung, als Wirtschaftsstandort und als festen Bestandteil der Stadtgesellschaft zu erleben.

Im Mittelpunkt stehen eindrucksvolle Luftfahrzeuge, Rundflüge sowie Führungen über das Gelände. Ein besonderer Anziehungspunkt ist auch 2026 die legendäre „Tante Ju“. Interessierte erhalten Einblicke in das historische Flugzeug des Mönchengladbacher Luftfahrt-Pioniers Hugo Junkers und sein Wirken. Der Verein der Freunde historischer Luftfahrzeuge e. V. ermöglicht dabei einen Blick ins Innere des Kulturguts. Das Programm wird vom Flughafen Mönchengladbach gemeinsam mit noi! Event & Catering sowie dem Förderverein Flughafen Mönchengladbach e. V. umgesetzt.

Der Flughafen Mönchengladbach zählt zu den größten General-Aviation-Airports in Deutschland und ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort für die Region. Mit knapp 40.000 Starts und Landungen pro Jahr bedient der MGL neben privatem und gewerblichem Flugbetrieb auch Zukunftsprojekte der Luftfahrt. Als Wartungs- und Ausbildungsstandort sowie als Event- und Ausflugslocation hat sich der Flughafen über die Region hinaus etabliert. Beim Tag der offenen Tür informieren das Team des MGL sowie Unternehmen, Behörden und Partner am Platz über ihre Arbeit und die vielfältigen Aufgaben des Flughafens.

Auch für die jüngsten Besucher ist gesorgt. Hüpfburgen, Vorführungen von Feuerwehr, Bundeswehr, Zoll und Polizei sowie Flughafenfahrten bieten ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Familien. Für das leibliche Wohl sorgt noi! Event & Catering, Betreiber des Hugo Junkers Hangars sowie des Restaurants Kette & Schuss im Monforts Quartier, mit Streetfood, Grillstationen, Kuchen und Getränken.

Für eine entspannte An- und Abreise setzt die NEW am Veranstaltungstag zusätzlich zur Buslinie 25 einen Shuttle-Service vom Hauptbahnhof direkt zum Flughafen ein. Über 3.000 Parkplätze im Umfeld sowie unmittelbar am Terminal stehen kostenpflichtig zur Verfügung.

Der Eintritt zum Tag der offenen Tür ist frei.