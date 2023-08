Super Connie: Die Old Lady im Fitness-Check

Voraussichtlich noch bis Ende April steht die Breitling Super Constellation auf dem Flughafen Zürich.

Genau genommen in der Werft von SR Technics, wo erstmals die Winterwartung durchgeführt wird. Die Röntgenkontrolle aller Motorenaufhängungen, die Ausführung einer Lufttüchtigkeitsanweisung an allen Propellern und die Korrosions-Inspektion der Kabine bilden die Schwerpunkte der Unterhaltsarbeiten. Die Reportage über die Winterwartung in der aktuellen Ausgabe von SkyNews.ch zeigt, warum die vier 2,5 Tonnen schweren und 3250 PS starken Motoren der Super Connie von den Flügeln genommen werden mussten und wie der klassische Airliner fit für die Saison 2012 gemacht wird. Zudem gibt die Reportage in der SkyNews.ch-Ausgabe, die am 19. März erscheint, einen ersten Ausblick auf einige Highlights des geplanten Flugprogramms 2012 der legendären L-1049F HB-RSC der Super Constellation Flyers Association. Weiter lesen Sie in der aktuellen April Ausgabe von SkyNews.