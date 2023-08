Streikt Alitalia bald wieder?

Eine Gewerkschaft der Alitalia hat erneut zum Streik aufgerufen.

In einer Mitteilung forderte die Gewerkschaft ihre Mitglieder auf, gegen die Arbeitsbedingungen bei der neu lancierten italienischen Airline zu protestieren. Nach dem vierstündigen Streik am 19. Januar, der nicht viel Eindruck auf die Leitung gemacht haben soll, rief die Union die Angestellten auf, am 4. März 2009 die Arbeit erneut niederzulegen, diesmal für 24 Stunden. Am Montag mussten aufgrund des Blitzstreiks 30 Flüge gestrichen werden, darunter sechs mit internationalen Zieldestinationen.