Spirit fliegt non-stop nach Port of Spain, Trinidad und Tobago

Spirit Airlines bietet neu täglich Non-Stop-Flüge zwischen Fort Lauderdale und Port of Spain, Hauptstadt von Trinidad und Tobago, an.

Die Ultra-Low-Cost Airline vergrössert ihr karibisches Angebot, Port of Spain ist bereits die 25. Destination in dieser Region und die 43. Stadt insgesamt. Spirit wird die neue Strecke erstmals für US$ 9 einführen. Chief Marketing Officer Barry Biffle meinte, Trinidad werde sich noch lange an den Tag erinnern, an dem es von den hohen Flug-Tarifen befreit wurde.