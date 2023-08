Southwest von FAA zu US$ 7,5 Moi Busse verklagt

Die US FAA hat Southwest Airlines zu einer Strafe von US$ 7,5 Millionen wegen Nichteinhaltung der Flugtüchtigkeitsrichtlinien verklagt.

Der amerikanische Low-Cost-Carrier soll im März 2007 während neun Tagen 46 737 Classic haben starten lassen, obwohl diese Flugzeuge den Bedingungen der Lufttüchtigkeit nicht entsprachen. Die FAA hatte ursprünglich eine höhere Strafe von US$ 10,2 Millionen vorgesehen, ging dann aber auf US$ 7,5 zurück. Southwest soll unter anderem zugestimmt haben, die Anzahl der Techniker vor Ort innerhalb von 27 auf 35 anzuheben und den FAA Inspektoren den Zugang zu Unterhalts- und Technikinformationen zu erleichtern. SWA wird die Strafe in drei Raten bezahlen, die erste ist in zehn Tagen fällig, die anderen zwei nicht später als am 15. Januar 2010 resp. am 15. Januar 2011.