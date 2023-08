SkyNews: Zeitreise nach Nordkorea

Wo kann man heute noch Ilyushin 18, Antonov 24, Tupolev 134 und Ilyushin 62 fliegen? In Nordkorea. Im Mai 2012 fand die erste Reise für Flugzeugfans in dieses Land hinter dem Eisernen Vorhang statt. Die nordkoreanischen Behörden haben in diesem Jahr erstm

Was die Gruppe in einer Woche erleben durfte, sprengte die anfänglich nicht allzu hohen Erwartungen. Schon die Anreise von Peking nach Pjöngjang wurde auf Wunsch der Gruppe mit einer Il-62M durchgeführt. Der wundervolle Sound der Props der Antonov 24 sowie der Iljushin 18 wird wohl allen ebenso in Erinnerung bleiben wie das schrille Triebwerks­ geräusch der Tupolev 134. Garniert wurde das dichte Luftfahrtpro­ gramm mit einer Fülle touristischer Besichtigungen, bei denen auch die Probleme des Landes nicht ganz verborgen blieben. Mehr Informationen und Bilder zu diesem Trip finden Sie in der neuen Ausgabe des Schweizer Aviatik-Magazins SkyNews.ch Link: SkyNews.ch