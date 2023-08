Sion Air Show, am Freitag geht es los

Am Freitag, den 16. September 2011, beginnt die grösste Flug Show in diesem Jahr in der Schweiz, an drei Tagen erwartet die Zuschauer ein eindrückliches Flugprogramm.

Sion ist unter den Flugzeugfans durch seine legendären Flugshows Mitte der 1980er und 1990er Jahre bekannt geworden, die Organisatoren möchten mit diesem Anlass an die Grosserfolge dieser Shows anknüpfen und weiter ausbauen. Die Organisatoren wollen alle Luftfahrtinteressierten am 75-jährigen Bestehen des Aero Club Wallis teilhaben lassen und feiern das Jubiläum mit einem eindrücklichen Fliegerfest und Grossflugshow. Die Organisatoren fanden mit der Stadt Sion und Breitling zuverlässige Partner und wünschen den Grossanlass weiter auszubauen. Link: Zum Programm