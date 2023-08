SAS: Verkehrsrückgang im Februar

Scandinavian Airlines vermeldet für den vergangenen Monat einen Rückgang des Passagierverkehrs um 3,1 Prozent.

Die Airline meldete gleichzeitig eine Verbesserung der Auslastung um fünf Prozentpunkte auf 66,9 Prozent bei einer um zehn Prozent kleineren Kapazität. Die Umsetzung der Kostensparmassnahmen – die Airline will US$979 Millionen einsparen - verlaufe planmässig, so die SAS in einem Statement. Der Yield war im Januar um 14 Prozent zurückgegangen und auch für Februar wird eine negative Tendenz erwartet. Die Airline hatte bereits vor der Wirtschaftskrise Schwierigkeiten, ihr Geschäft zu führen und kämpfte mit einer überalterten Flotte und hohen Personalkosten.