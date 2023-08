SAS: Gespräche mit Unionen erfolglos

Scandinavian Airlines meldete gestern, dass die Verhandlungen mit ihren Gewerkschaften erfolglos verlaufen sind.

SAS hatte Ende Juni angekündigt, ihr Budget um US$ 25,8 Millionen kürzen zu wollen. Dieses Ziel wird sie nun nach eigenen Angaben nicht erreichen können. In einem Statement sagte die Airline, man habe sich nicht mit den 39 betroffenen Gewerkschaften einigen können und werde sich nun auf andere Möglichkeiten und Massnahmen konzentrieren, um Kosten zu sparen. Es habe zwar in den letzten zwei Wochen einen gewissen Prozess gegeben, der hätte aber zu keinem längerfristigen Einverständnis geführt, so die SAS. Das Management der Group wird nun mit der Leitung zusammensitzen und weitere Lösungsmöglichkeiten suchen.

Link: Scandinavian Airlines