Ryanair erhöht Aer Lingus Anteile auf 29,8 Prozent

Ryanair, der grösste LCC Europas, sagte am Mittwoch in einer Pressemitteilung, sie hätten weitere 3,5 Millionen Anteilsscheine von Aer Lingus gekauft.

Ryanair hat ihren Anteil an Aer Lingus auf 29,82 Prozent erhöht.

Ryanair, der grösste LCC Europas, sagte am Mittwoch in einer Pressemitteilung, sie hätten weitere 3,5 Millionen Anteilsscheine gekauft, womit sie nun insgesamt 159.231.025 Aktien der ehemaligen irischen Nationalfluglinie halten. Ryanair kaufte die Anteile am Mittwoch, gaben aber keinen Kaufpreis bekannt. 2008 waren sie mit einem feindlichen Übernahmeangebot an Aer Lingus gescheitert.