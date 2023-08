Ryanair: Stellen in Gefahr

Ryanair kürzt weitere Routen ab Manchester und könnte damit bis zu sechshundert Stellen in Gefahr bringen.

Am Sonntag hatte die Airline angekündigt, sie werde in Manchester zehn Routen aus ihrem Angebot streichen. Dieser Schritt könnte zur Streichung von bis zu 600 Stellen in dieser Region führen. Der Flughafenbetreiber streitet diese hohe Zahl jedoch ab und glaubt, es würden nur wenige direkte Verluste daraus entstehen. Auch die Handelsgewerkschaft Unite beschuldigt Ryanair der Angstmache mit einer so hohen Einschätzung. Ryanair hatte im Vorfeld versucht, zusätzliche Kapazität am Manchester Airport zu erhalten und damit bis zu 400 Stellen zu schaffen. Das Angebot der Betreiber, die Flughafengebühren auf rund US$5 zu senken, wollte der Low-Cost-Carrier jedoch nicht annehmen und zog es vor auf eine Expansion zu verzichten. Nun zieht sie sogar Routen von Manchester ab und bietet sie künftig über den neu erstandenen Standort Leeds Bradford International Airport, sowie Liverpool und East Midland an.