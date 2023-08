Ryanair: Gespräche mit Boeing unterbrochen

Die Verhandlungen zwischen Ryanair und Boeing über die Bestellung von 200 Boeing 737 Maschinen wurden am Wochenende unterbrochen, nachdem Boeing die Konditionen änderte.

Dies gab CEO Michael O`Leary gestern in Brüssel bekannt. Es wäre das erste Mal, dass eine Airline einen Preis aushandeln kann und den Vertrag doch nicht abschliesst, weil der Flugzeughersteller die Lieferbedingungen ändern will. Boeing wolle die Konditionen für die Auslieferung der 200 737 Maschinen noch schlechter machen, als bei den bereits existierenden Bestellungen, er sei schockiert und die Verhandlungen deshalb bis auf weiteres eingestellt. Es sei höchstunwahrscheinlich, dass ein Vertrag doch noch zustande kommen werde. Boeing habe nun Zeit bis zum nächsten Donnerstag, ihre Absichten nochmals zu überdenken, mehr liege jedoch nicht drin, so O`Leary. Ryanair habe keinen Absichten bei Airbus oder Bombardier einzukaufen. COO John Leahy sagte gegenüber Reuters, angesichts des Preisniveaus sollte Boeing diesen Auftrag eigentlich gewinnen können.