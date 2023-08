Rostock-Laage, neue Verbindung nach München

Am Samstag, dem 27. März, beginnt am Flughafen Rostock-Laage die Sommersaison. Dann haben Urlauber und Geschäftsreisende aus Mecklenburg-Vorpommern die Wahl unter 18 wöchentlichen Abflügen.

Die neue Nonstop-Verbindung an das Lufthansa-Drehkreuz München ermöglicht den weltweiten Anschluss an 100 Ziele in 35 Ländern und damit schnelle Verbindungen in die USA, Südamerika, Südafrika und Asien. Durch Anschlussverbindungen in Köln, Stuttgart und Palma de Mallorca steigt die Zahl der Verbindungen weiter. Insgesamt werden neun Fluggesellschaften den Airport ansteuern und von hier zu über 100 Zielen in über 40 Ländern starten. „Mit der Mischung aus Ferienzielen und Städteverbindungen können wir den Mecklenburgern ein attraktives Produkt anbieten. Urlauber starten von unserem Flughafen komfortabel in die beliebtesten Ferienziele rund ums Mittelmeer, Geschäftsreisenden und Kulturtouristen bieten wir vielfältige und schnelle Verbindungen zu den weltweiten Metropolen, in wichtige europäische Großstädte und Ballungsräume. Zugleich konnten wir die Rolle von Rostock-Laage als Tor zur Ostseeküste weiter stärken“, so Maria Muller, Geschäftsführerin der Flughafen Rostock-Laage-Güstrow GmbH. Airport Rostock Laage