Qantas: Halbjahresgewinn schrumpft

Qantas Airways muss nach den ersten sechs Monaten ihres Geschäftsjahres einen Rückgang des Gewinns um 72 Prozent vermelden.

Für die Dividendenauszahlung an ihre Aktionäre reichte es der australischen Airline diesmal nicht, da sie im ersten Halbjahr ihre Preise hatte senken müssen, um die Flugzeuge füllen zu können. Gleichzeitig meinte Qantas jedoch, es habe am Ende des zweiten Quartals leichte Anzeichen einer Erholung gegeben. Der Nettogewinn ging in den sechs Monaten bis Ende Dezember 2009 um 72 Prozent auf US$52 Millionen zurück. Der Gewinn vor Steuern war zuvor auf US$238,9 Millionen angestiegen.