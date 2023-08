Paris Air Show, erster Grossauftrag für Airbus

GECAS hat bei Airbus eine Bestellung für sechzig Airbus A320neo Verkehrsflugzeuge platziert.

Der Flugzeugbauer aus Europa hat an der Paris Air Show einen weiteren Großauftrag für den neu motorisierten und verbesserten A320 an Land gezogen. Die Flugzeugleasing-Sparte des US-Konzerns General Electric hat sechzig A320neo Mittelstreckenjets bestellt. Der Auftrag entsprich nach Listenpreis einem Marktwert von 5,5 Milliarden US Dollar. GECAS wird die neuen A320neo mit dem Leap-X Antrieb von CFM motorisieren.