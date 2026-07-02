Mit United von Houston und Washington, DC nach Cartagena

United Airlines Boeing 737 MAX 8 (Foto: United Airlines)

United Airlines erweitert das Flugangebot nach Kolumbien und nimmt zum 17. Dezember 2026 zwei neue Nonstop-Verbindungen nach Cartagena (CTG) auf.

Die Flüge ab dem Houston George Bush Intercontinental Airport (IAH) sowie dem Washington Dulles International Airport (IAD) finden ganzjährig, zunächst jeweils viermal wöchentlich statt. Zum Einsatz kommen Flugzeuge vom Typ Boeing 737 mit größeren Gepäckfächern über den Sitzen, Bildschirmen an jedem Platz inklusive Bluetooth-Konnektivität sowie künftig dem schnellen Starlink-WLAN, das Mitglieder des Vielfliegerprogramms MileagePlus kostenfrei nutzen können. Cartagena ist neben Bogotá und Medellín bereits das dritte Ziel von United in Kolumbien.

„Seit mehr als 30 Jahren ist Kolumbien ein wichtiger Teil unseres Netzwerks in Lateinamerika“, sagt Patrick Quayle, Senior Vice President of Network Planning and Global Alliances bei United Airlines. „Cartagena ist ein attraktives Reiseziel, so dass wir unseren Gästen eine zusätzliche Möglichkeit bieten werden, dieses faszinierende Land zu entdecken.“

Cartagena liegt an der Karibikküste Kolumbiens und gilt als eine der schönsten Städte in Südamerika. Die Altstadt mit ihren bunten Gassen und den Häusern aus der spanischen Kolonialzeit sind bei Besuchern besonders beliebt, ebenso die lebendige Kulturszene und vielfältige Gastronomie.

Mit der Aufnahme von Cartagena ins Streckennetz setzt United einen zusätzlichen Schwerpunkt in Mittel- und Südamerika. Ab Houston bietet die Airline Nonstop-Flüge zu 57 Zielen in der Region an, ab Washington Dulles sind es 18 Destinationen. Damit verfügt United an diesen beiden Drehkreuzen über das größte Flugangebot nach Lateinamerika.

Über United Airlines

„Good Leads The Way.” Von den US-Drehkreuzen in Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, New York/Newark, San Francisco und Washington, D.C. bedient United das umfangreichste, weltweite Streckennetz eines Nordamerika-Carriers. United ist die größte Fluggesellschaft der Welt, gemessen an den verfügbaren Sitzplatzmeilen. Wer ein Teil des United-Teams werden möchte, kann sich über united.com/careers informieren. Weitere Details zum Unternehmen gibt es auf united.com. Die Anteile der Muttergesellschaft des Unternehmens, der United Continental Holdings, Inc., werden an der Nasdaq unter dem Kürzel UAL gehandelt.