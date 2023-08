Mit Lufthansa flogen 55,6 Millionen Fluggäste

Rund 55,6 Millionen Fluggäste entschieden sich von Januar bis Dezember für einen Flug mit Lufthansa, 2,6 Prozent weniger als im Vorjahr.

Im gleichen Zeitraum wurde das Angebot um 1,3 Prozent reduziert. Die verkauften Sitzkilometer sanken um 2,4 Prozent. Der Sitzladefaktor lag bei 77,7 Prozent, 0,9 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Mit Ausnahme des Verkehrsgebiets Naher Osten und Afrika verringerte sich die Zahl der Fluggäste in allen Verkehrsgebieten. Insgesamt begrüßten die Fluggesellschaften des Konzerns im letzten Jahr über 76 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge. Dies entspricht einem konsolidierungsbedingten Plus von rund 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 13,8 Millionen davon entfielen auf die SWISS, 3,3 Millionen auf Austrian Airlines und 3,8 Millionen Fluggäste flogen mit British Midland. (bmi). Dabei wird die Verkehrsleistung von Austrian Airlines erst seit September 2009, die von bmi seit Juli 2009 in den Kennzahlen des Konzerns abgebildet. Die Anzahl der Flüge stieg auf insgesamt 893.235. Dies entspricht einem Zuwachs von 7,5 Prozent. Lufthansa Cargo transportierte rund 1,5 Millionen Tonnen Fracht und Post und damit 10,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Frachtnutzladefaktor ging um 2,3 Prozentpunkte auf 63,6 Prozent zurück.

Lufthansa