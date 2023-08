Lufthansa wächst in Düsseldorf: Neue Sommerziele

Die Deutsche Lufthansa nimmt Athen, Danzig, Dubrovnik und Neapel erstmalig in ihr Angebot auf und fliegt im Sommer wieder nonstop nach Toronto.

Die Airline wird in Düsseldorf weiter wachsen: Mit Beginn des Sommerflugplans wird das Nonstop-Angebot mit Flügen nach Athen, Danzig (Gdansk), Dubrovnik, Neapel und Toronto erweitert. Der Lufthansa Flugplan für Düsseldorf umfasst im Sommer 58 Nonstop-Zielorte in Deutschland, Europa und Nordamerika. Danzig hat für den Flughafen Düsseldorf Premiere und wird von Lufthansa als einzige Airline mit Beginn des Sommerflugplans ab Düsseldorf angeboten. Wieder Bestandteil des Lufthansa Flugplans sind in diesem Sommer die Ziele Inverness, Jersey, Mallorca, Newquay, Olbia, Rejkjavik und Venedig. Darüber hinaus wird die Flugverbindung von Düsseldorf nach Nizza um fünf Frequenzen auf tägliche Dienste aufgestockt. Ab dem 13. Mai startet ein Airbus A330-300 dreimal pro Woche ab dem 24. Mai fünfmal pro Woche und ab dem 4. Oktober dreimal pro Woche von Düsseldorf nach Toronto.