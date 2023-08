Lufthansa nicht von Krise eingeschüchtert, erhöht Kapazität im Cargobereich

Die Finanzkrise habe keine negativen Einflüsse auf die Finanzierungsvorhaben der Lufthansa, so ein Sprecher der Airline.

Die deutsche Lufthansa bekräftigte nochmals ihre Prognose für 2008 und sagte, die weltweite Krise der Finanzmärkte habe auf sie keinen direkten Einfluss, weder bei der Bereitstellung von Krediten noch beim Flugzeugbeschaffungsprogramm. Es werde immer darauf geachtet, die Kosten tief zu halten. Lufthansa hat heute ebenfalls bekannt gegeben, dass sie ihr Cargo-Angebot in Nordamerika weiter ausbauen will. So führt sie in der Wintersaison ab 26. Oktober bis zum 28. März 2009 einen zusätzlichen Flug nach New York, sowie einen weiteren Flug von Frankfurt nach Chicago ein. Ausserdem bietet sie während dieser Zeit auch direkte Frachtflüge von Frankfurt nach Seoul, Bombay und Hongkong an.