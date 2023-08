Lufthansa Piloten fliegen, Kabinenpersonal plant Streik

Der Pilotenstreik bei den beiden Lufthansa Töchten City Line und Eurowings wurde nach 36 Stunden beendet. Durch den Arbeitskampf waren rund 900 Flüge ausgefallen, genaue Zahlen werden für heute erwartet.

Die streikenden Piloten wollen die Gehälter bei den Töchtern näher an das Niveau der Konzernmutter bringen.

Unabhängig vom Pilotenstreik endet heute Abend die zehntägige Urabstimmung der Gewerkschaft des Boden- und Kabinenpersonals ver.di über einen Streik. Deswegen ist ab Sonntag oder Montag vor allem auf kürzeren Strecken mit Behinderungen zu rechnen. Lufthansa hat am Mittwoch vergeblich an ver.di appelliert, Gespräche wieder aufzunehmen und auf Streiks zu verzichten. Die Gewerkschaft wies die Forderung zurück. Schon bei den gescheiterten Verhandlungen habe Lufthansa zu erkennen gegeben, dass sie sich "in die Schlichtung retten" wolle, sagte ver.di.