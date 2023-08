Lufthansa Cargo, Luftfracht wird noch sicherer

Lufthansa Cargo erhält die Zulassung der US Behörde TSA für die Einführung einer neuen Sicherheitstechnologie bei der Luftfracht.

Lufthansa Cargo und die amerikanische Transport- und Sicherheitsbehörde (TSA) haben in den vergangenen anderthalb Jahren gemeinsam an der Entwicklung neuer Technologien gearbeitet, die die Sicherheitsüberprüfung von Luftfrachtsendungen verbessern sollen. Eine der größten Hürden bei der Erfüllung der Sicherheitsauflagen ist die Anforderung, Luftfracht umfassend auf unterschiedliche Gefahrenpotenziale zu untersuchen, ohne die entsprechenden Transportverpackungen öffnen zu müssen. Die TSA hat jetzt dem Einsatz einer neuen Technologie und neuer Prüfverfahren bei Lufthansa Cargo zugestimmt. Allerdings dürfen die Details der entsprechenden Verfahren aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz nicht veröffentlicht werden. Insgesamt bedeutet die neuartige Technologie aus Sicht beider Partner für die gesamte Luftfrachtindustrie einen großen Schritt nach vorne und bringt einen erheblichen Zugewinn an Transportsicherheit mit sich. Harald Zielinski, Leiter der Sicherheitsabteilung der Lufthansa Cargo: „Dies ist ein hervorragendes Beispiel, wie Politik und Industrie gewinnbringend für die gesamte Luftfrachtindustrie zusammen arbeiten können, um Sicherheitsmaßnahmen einerseits zu erhöhen, andererseits aber negative Einflüsse auf schnelle und reibungslose Gütertransporte in Grenzen zu halten. Lufthansa Cargo ist stolz darauf, diese neue Sicherheitstechnologie etablieren - und damit ihre weltweite Marktführerschaft im Bereich der Luftfrachtsicherheit ausbauen zu können.“