Lufthansa: Weitere Personalkürzungen?

Die Deutsche Lufthansa soll weitere Reduktionen beim Flugpersonal in Betracht ziehen.

Einem Bericht der Neuen Rhein Zeitung zufolge, soll die deutsche Fluggesellschaft in einem internen Dokument einen Plan skizziert haben, wonach auf jedem Langstreckenflug ein Flight Attendant weniger zum Einsatz kommen soll. Ein solcher Schritt würde der Airline rund 42 Millionen Euro jährlich einsparen und 750 Vollzeitstellen tangieren. Lufthansa will ausserdem die Möglichkeit prüfen, bei wenig ausgelasteten Flügen die Anzahl FlugbegleiterInnen zu reduzieren. Lufthansa selber wollte zu dem Bericht keine Stellung nehmen, sagte jedoch, dass sie alles in Erwägung ziehe, um Kosten kürzen zu können, aber noch keine Entscheidungen getroffen habe.

Link: Die Deutsche Lufthansa