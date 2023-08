Lufthansa: Piloten sagen Streik ab

Die Piloten der Deutschen Lufthansa wollen nächste Woche nun doch nicht streiken.

Eine Sprecherin der Airline sagte, die Leitung habe den Hauptpunkten für ein Schlichtungsverfahren zugestimmt. Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit teilte in einem Statement mit, dass beide Parteien in den nächsten Tagen einen Mediator bestimmen werden. Die Deutsche Lufthansa hatte ihre Piloten letzte Woche aufgefordert, den Streik abzusagen und damit gedroht, andernfalls Schadensersatz einzufordern. Doch die Piloten machten ihre Entscheidung davon abhängig, dass die Bedingungen der Vermittlungsgespräche geklärt seien. Die Piloten hatten bereits im Februar einen Tag lang die Arbeit niedergelegt, in der Folge wurden 2.000 Flüge gestrichen und der Lufthansa entgingen Einnahmen in der Höhe von 48 Millionen Euro.