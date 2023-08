Japan, JAL will Insolvenzantrag

Die Verantwortlichen der hochverschuldeten Japan Airlines haben entschieden, nun doch Gläubigerschutz zu beantragen.

Berichten der Kyodo News zufolge fiel die Entscheidung an einer Sondersitzung der Geschäftsleitung der Japan Airlines. JAL wird damit zu einem der grössten und seltenen Konkursfällen Japans. Nach dem Gang in die Insolvenz muss sie sich von Grund auf neu strukturieren. In dieser Zeit soll sie ihren Betrieb aber mit Hilfe von öffentlichen Geldern in Milliardenhöhe weiterführen können. Die Reorganisation wird schmerzhaft für die Airline ausfallen, ein Drittel der Belegschaft könnte ihre Anstellung verlieren. JAL-Präsident Haruka Nishimatsu soll voraussichtlich noch heute zurücktreten.