JAL: keine Cargoflüge mehr

Die hochverschuldete Japan Airlines will ab Ende Oktober keine reinen Frachtflüge mehr anbieten.

Die Airline will die anstehenden Lieferungen stattdessen im Frachtraum der Passagierflugzeuge transportieren. Konkret will JAL wöchentlich den Bauch von 508 Passagierflugzeugen mit Cargo beladen und so in 56 internationale Destinationen transportieren. Im Inland kann die Airline auf Netz von 134 Destinationen zurückgreifen, die mit insgesamt 904 Flügen bedient werden. Diese bieten zusammen eine rund dreimal so grosse Kapazität wie die bestehenden Cargoflüge. Im Januar hatte die Airline Gläubigerschutz beantragt, ihre Schulden beliefen sich damals auf US$25 Milliarden.