Indonesien, Militär- Transporter abgestürzt

Heute ist in Indonesien ein C-130 Hercules Militärtransporter abgestürzt. Nach unterschiedlichen Quellen kamen bis zu 98 Menschen ums Leben.

Die Maschine ist am Mittwoch, dem 20. Mai 2009, im Osten der Insel Java während dem Landeanflug in ein Wald- und Wohngebiet abgestürzt, dies teilte das indonesische Militär mit. An Bord des Hercules Transporters befanden sich neben 11 Besatzungsmitgliedern 99 Passagiere.

Nach unterschiedlichen Meldungen sind bei dem Absturz scheinbar 98 Menschen ums Leben gekommen, 15 sollen den Unfall überlebt haben. Der Transporter befand sich auf einem Flug von Jakarta nach Magetan und ist nach Armeeangaben bei schönem Wetter abgestürzt, über eine mögliche Absturzursache ist noch nichts bekannt gegeben worden

Indonesien verfügt in der Luftfahrt über ein extrem schlechtes Sicherheitsverständnis, immer wieder kommt es in diesem Land zu schweren Flugzeugabstürzen, die indonesischen Fluggesellschaften dürfen immer noch nicht nach Europa fliegen, weil sie auf der schwarzen Liste stehen.

