IATA: So wenig Unfälle wie nie

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres kam es zu weniger Zwischenfällen mit grossen Schäden als in der Vergleichsperiode des Vorjahres.

Director-Global Safety der IATA, Chris Glaeser gab letzte Woche bekannt, dass sich in den ersten elf Monaten des Jahres 2009 nur 73 Unfälle mit gravierenden Schäden ereignet hätten. 2008 waren es in derselben Zeitspanne 109 Zwischenfälle gewesen, die Rate ging also um 38 Prozent zurück und war gemäss Glaeser noch nie so tief. Dennoch sollten die schweren Unfälle mit grossen Verlusten wie der Air France A330-200 Crash vom 1. Juni 2009 nicht vergessen gehen. Dabei kamen 228 Personen ums Leben.