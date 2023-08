IATA: Airlines sollen US$ 9,0 Milliarden verlieren

Die Airlines der Welt sollen in diesem Jahr Verluste in der Höhe von insgesamt US$ 9 Milliarden verbuchen müssen.

Dies prophezeite die International Air Transport Association heute und verdoppelte damit die Prognose, die sie noch vor drei Monaten publiziert hatte. Trotz tieferer Treibstoffkosten werden die Airlines aufgrund der um acht Prozent zurückgegangenen Nachfrage im Passagierverkehr und den 17 Prozent im Cargo Segment dieses Jahr die schlimmste Rezession seit den Dreissiger Jahren durchleben. Auch die Schweinegrippe zeigt Auswirkungen auf den Reiseverkehr. Fluggesellschaften aller Regionen werden das Jahr 2009 im roten Bereich abschliessen, am schlimmsten wird es die asiatischen Airlines treffen, denen noch vor Kurzem eine blühende Zukunft vorausgesagt worden war. 100.000 Stellen könnten gemäss IATA allein in der Luftfahrtindustrie in Gefahr sein. Auch sei nicht auszuschliessen, dass der Ölpreis aufgrund von Spekulationen wieder in die Höhe schnellt.