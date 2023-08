IATA, Verluste höher als erwartet

Die Internationale Luftfahrtorganisation IATA gab bekannt, dass die Airline Industrie im letzten Jahr Verluste in der Höhe von 8 Milliarden US Dollar eingeflogen hat.

Erwartet wurden Verluste von 5,2 Milliarden US Dollar. Jetzt meldet die IATA einen angehäuften Fehlbetrag von 8 Milliarden US Dollar. Neben den hohen Treibstoffkosten während den ersten acht Monaten 2008 setzte die aufkommende Rezession und die schwindende Kundennachfrage bei den teureren Geschäftsflügen der Airline Branche hart zu. Das Geschäft mit der Luftfracht brach bei den meisten Fluggesellschaften im zweistelligen Prozentbereich ein und führte zu zusätzlichen Verlusten. Alleine im vierten Quartal erwartet die IATA bei ihren Mitgliedern angehäufte Verluste von vier Milliarden US Dollar. Momentan setzt den grossen Fluggesellschaften der Nachfragerückgang im Passagiergeschäft am härtesten zu und führt zu hohen Verlusten im Tagesgeschäft. Viele Fluggesellschaften haben zudem ihre Treibstoffkosten zu hoch abgesichert und zahlen auf jeden getankten Liter Kerosin einen Aufpreis.