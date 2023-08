Helvetic Airways, Interview mit Geschäftsführer

Am 16. April 2010 hatte FliegerWeb.com die Gelegenheit mit Bruno Jans, Geschäftsführer und Accountable Manager von Helvetic Airways, ein Interview zu führen.

Helvetic Airways betreibt momentan vier Fokker 100, drei davon sind im Auftrag von Swiss International Air Lines unterwegs und eine Maschine bietet Flüge nach gut ausgewählten Feriendestinationen an. Helvetic Airways wird im Sommer 2010 zwei weitere Fokker 100 in Empfang nehmen können und ihr Streckennetz damit gezielt erweitern. An den Start ging Helvetic Airways im September 2003 ab Zürich-Kloten, wo auch heute noch der Hauptsitz zu finden ist. Lesen Sie dazu das interessante Interview mit CEO Bruno Jans, der die Schweizer Airline seit 2008 sicher führt. Interview mit Bruno Jans, Geschäftsführer von Helvetic Airways