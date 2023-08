Hebt der Dreamliner heute ab?

Wir sind alle gespannt, der neue Airliner von Boeing soll heute in Everett um 10.00 Lokalzeit zum Jungfernflug starten.

Wetter Update:

Aktuelles Platzwetter: KPAE 151653Z 00000KT 10SM OVC026 04 03 A2978 RMK AO2 SLP090 T00440033

Dem Erstflug wird bei diesem Wetter wohl nichts mehr im Wege stehen. Der Wind hat abgeflaut, die Sicht liegt grösser als 10 Kilometer und die Wolkenuntergrenze liegt bei 2600 Fuss über Grund.

Der Flugplan wurde für 10:10 Lokalzeit angemeldet.

Das Wetter zeigte sich während der Nacht an der Westküste in Seattle nicht von der schönen Seite, bei Temperaturen um die vier Grad regnete es leicht, die Wolkenbasis lag jedoch auf 3000 Fuss und die Sicht wurde von den Meteorologen mit neun Meilen angegeben. In Everett ist jetzt 05.45 Lokalzeit, der Boeing 787 Dreamliner soll um 10.00 Lokalzeit Startbereit sein. Technisch gesehen steht dem lang erwarteten Erstflug nichts mehr im Weg, das Wetter auf dem Paine Field ist momentan stabil. Der Wind bläst in der Pistenrichtung mit 11 Knoten ziemlich stark, die Böenspitzen sind mit 17 Knoten gemeldet. Die Sicht beträgt komfortable 10 Meilen und die Wolkenbasis wird den Testpiloten auch keine Kopfschmerzen bereiten. Wir hoffen, dass der Dreamliner heute endlich abheben darf.

Boeing 787 Dreamliner High Speed Taxi Test