Hawaiian verliert US$ 11,9 Millionen

Im vierten Quartal muss Hawaiian einen Netto-Verlust von US$ 11,9 Millionen verbuchen, verursacht durch die tiefe Nachfrage und Special Charges.

Im vierten Quartal muss Hawaiian Airlines einen Netto-Verlust von US$ 11,9 Millionen verbuchen, verursacht durch die tiefe Nachfrage und Special Charges.