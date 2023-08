Hawaiian: Rekord bei Passagierzahlen

Hawaiian Airlines hat im Jahr 2009 einen Rekord bei den Passagierzahlen erzielt: insgesamt beförderte die Airline 8,3 Millionen Personen.

Hawaiian Airlines, Inc., eine Tochtergesellschaft der Hawaiian Holdings, Inc., hat heute ihre Statistiken für das Jahr 2009, das vierte Quartal und den Monat Dezember veröffentlicht. Im letzten Jahr hat sie mehr Passagiere transportiert als jemals in ihrer achzigjährigen Karriere. Der Verkehr stieg um 3,7 Prozent auf 8,15 Milliarden RPMs, während die Kapazität um 2,2 Prozent auf 9,17 ASMs vergrössert wurde. Die Auslastung verbesserte sich derweil um 1.3 Prozentpunkte auf 83,9 Prozent. Im vierten Quartal kletterte der Verkehr um 4,4 Prozent auf 2,01 Milliarden RPMs, die Kapazität sank um 0,5 Prozent auf 2,38 Milliarden ASM und die Auslastung lag bei 84,4 Prozent, ein Plus von 4,0 Prozentpunkten. Im Dezember taten die RPMs noch einmal einen grossen Sprung und erreichten 686,2 Millionen (+5,1 Prozent), während die Kapazität nur leicht verkleinert wurde (-0,1 Prozent) und 820 Millionen ASM betrug, woraus sich eine Auslastung von 83,6 Prozent ergab (+4,1 Prozentpunkte).