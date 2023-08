Hamburg Airport, best Regional Airport Europe

Der Flughafen Hamburg gewinnt nach 2011 zum zweiten Mal in Folge den renommierten Skytrax World Award in der Kategorie “Bester Non-Hub-Flughafen in Europa“.

Der Preis, dessen Vergabe ausschließlich auf unabhängigen Passagierbefragungen basiert, wurde am 19. April in Wien auf der Passenger Terminal Expo verliehen. Bewertet wurden 39 Kriterien, darunter beispielsweise die Verkehrsanbindung, Freundlichkeit und Fremdsprachenkenntnisse des Servicepersonals, Sauberkeit der sanitären Anlagen sowie die Lage der Lounges. Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport, nahm die Auszeichnung im Rahmen einer feierlichen Verleihung persönlich entgegen: „Dass wir unseren Titel als bester Non-Hub-Flughafen Europas erfolgreich verteidigen konnten, ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit. Das zeigt, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konstant gute Arbeit leisten – ungeachtet der zahlreichen Jubiläumsfeierlichkeiten zum 100jährigen Bestehen des Flughafens im vergangenen Jahr. Jetzt gilt es, unsere Service-Qualität nicht nur auf einem sehr hohen Niveau zu halten, sondern möglichst noch zu steigern.“ Die Skytrax World Airport Awards wurden erstmals im Jahr 1999 ausgelobt. Preise werden in verschiedenen Kategorien, wie „Best Airport by Region“, „Best Airport Staff Service“ und „Best Airport Hotels“ vergeben. Die Kategorie „Best Regional Airport Europe“ wurde 2011 zum ersten Mal verliehen, in der Hamburg Airport zum Sieger gekürt wurde.