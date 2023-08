Hamburg Airport, Service „SMS and fly” jetzt kostenlos

Hamburg Airport erweitert seinen Kundenservice: Seit dem 22. Juni bietet der Flughafen Hamburg seinen beliebten Informationsdienst „SMS and fly“ kostenlos an.

Der Service ist sowohl für Passagiere als auch für Abholer gleichermaßen interessant. Sie erhalten die jeweils aktuellsten Informationen für ihren registrierten Flug direkt per SMS auf ihr Handy. Der „SMS and fly“-Service kostete bislang 99 Cent pro Flug. Hamburg Airport bietet den Informationsdienst seit Februar 2007 an. Das ist „SMS and fly“: Registrierten Fluggästen schickt Hamburg Airport stets aktuelle Abflugzeiten sowie Details zum Check-in-Bereich und Abflug-Gate aufs Handy. Abholern stellt der Flughafen planmäßige Landezeiten und Informationen zum Ankunftsterminal zur Verfügung. Die verschickten Reisedaten sind stets aktuell. Sobald sich Änderungen ergeben, wie beispielsweise ein späterer Abflug oder eine frühere Landung, werden die betroffenen Kunden umgehend per SMS informiert.

Um „SMS and fly“ nutzen zu können, ist eine vorherige Registrierung für jeden Flug einzeln notwendig. Fluggäste und Abholer können sich schnell und bequem auf der Internetseite www.ham.airport.de in der Rubrik „Fluginformationen/SMS and fly“ oder per Handy anmelden. Wer sich per Handy anmelden möchte, muss eine SMS mit der Flugnummer an 0174/ 941 51 97 schreiben.