Gulf Air, Gewerkschaft droht mit Streik

Wie bei vielen Airlines steht es auch bei Gulf Air nicht zum Besten, die Fluggesellschaft aus Bahrain muss sparen, die Gewerkschaft rechnet mit Entlassungen.

Anfangs Juli gab die Gesellschaft den Führungswechsel in der Geschäftsleitung bekannt, der Schweizer Björn Näf, der während gut zweieinhalb Jahren bei Gulf Air sein Bestes gab, wurde durch den ehemaligen Chef von Royal Jordanien, Samer Majali, ersetzt. Die nationale Fluggesellschaft aus Bahrain kämpft seit Jahren mit roten Zahlen, die Gründe sind mannigfaltig, der schmerzhafteste Einschnitt bei Gulf Air war der erzwungene Abgang in Oman, dort stellte die Regierung eine eigene Airline auf die Beine und warf Gulf Air aus Muskat raus, Gulf Air musste sich eine Einhub- Strategie auferlegen und sich voll auf Bahrain konzentrieren. Der neue Geschäftsführer muss nun erste Massnahmen ergreifen um Gulf Air aus den roten Zahlen zu steuern, auch ihm stehen nicht viele Möglichkeiten zur Verfügung, in einer Airline kann hauptsächlich über die Personalkosten gespart werden. Die Gewerkschaft von Gulf Air befürchtet bis Ende Jahr einen Personalabbau von rund 270 Angestellten und droht bereits mit Streikmassnahmen. Die Geschäftsleitung von Gulf bekräftigte jedoch, dass sie überflüssige Stellen nur über natürliche Abgänge abbauen werde. In Bahrain werden Entlassungen nicht gerne gesehen, dies ist sich der neue Geschäftsführer bestimmt bewusst, denn auch seine drei Vorgänger mussten sich mit dieser Problematik herumplagen.