Glasgow Airport mit Winterpause?

BAA überlegt sich, das Terminal 2 am Flughafen von Glasgow im Winter für einige Wochen zu schliessen, um Kosten zu sparen.

Ein Sprecher der Flughafenbetreiberin sagte, die Schliessung sei „eine aus einer Reihe von Möglichkeiten“, die geprüft würden. Das Terminal wird seit seiner Eröffnung vor fünf Jahren von EasyJet benutzt. BAA steht bereits unter Druck, da sie entscheiden muss, Glasgow oder Edinburgh Airport zu verkaufen. Sie befindet sich jetzt in Gesprächen mit den betroffenen Airlines, eine Entscheidung ist noch nicht in Sicht. Vorerst will BAA versuchen, die Kosten in den ruhigeren Wintermonaten zu senken.