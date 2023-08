Gatwick: Verkauf in Gefahr

Der Verkauf des Flughafens London Gatwick durch die Betreiberin BAA steht auf der Kippe, da der letzte Bieter den Preis nicht erhöhen will.

Die Muttergesellschaft der BAA, Ferrovial, wollte ursprünglich £1,5 Milliarden für den Flughafen in London, doch ein von Manchester Airports Group und Borealis geleitetes Konsortium weigerten sich, ihr erstes Angebot in der Höhe von £1,4 Milliarden anzupassen. Eine zweite Interessentin, Global Infrastructure Partners, die rund 75 Prozent des London City Flughafens besitzt, schied schon im Vorfeld aus, da BAA die eingereichte Offerte von £1,36 Millionen nicht akzeptierte. Eine dritte potentielle Käuferin zog sich bereits im May zurück. BAA will den Flughafen vor Ablauf der zweijährigen Frist verkauft haben. Der Passagierverkehr ging in der ersten Hälfte des Jahres um 9,8 Prozent zurück.