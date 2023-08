GB: Es gibt wohl kein Geld für Airlines

Das britische Verkehrsdepartement hält die Chancen für gering, dass die Airlines für ihre Verluste in Folge der Aschewolke entschädigt werden.

Die Regierung verstehe die Sorgen der Airlines angesichts einer erneuten Rechnung so kurz nach der Rezession, wolle aber keine falschen Hoffnungen aufkommen lassen. Grossbritannien sei selbst verschuldet und bemüht, das Loch in der Haushaltskasse nicht grösser werden zu lassen, da dürfte es schwer werden, noch Gelder für die Airlines aufzutreiben, selbst wenn es erlaubt wäre. Definitiv will das Verkehrsdepartement am 24. Juni über die Angelegenheit entscheiden.